Переговорному процесу щодо обміну полоненими заважає кум Путіна Медведчук - донецький УКРОП

Про це заявив Роман Світан, голова "Українського об'єднання патріотів – УКРОП" у Донецькій області, радник з військових питань екс-губернаторів Донецької та Дніпропетровської областей, посилаючись на інформацію, отриману від переговірників.

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Коментуючи заяву керівника Центру визволення полонених Офіцерського корпусу Володимира Рубана про те, що на переговорах у Мінську українській стороні надійшла пропозиція про обмін українських активістів Олега Сенцова і Олександра Кольченка на російських ГРУшників, Світан сказав: «Є великі сумніви, що і в цьому питанні обійдеться без Медведчука».