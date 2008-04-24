Кабмін створив при уряді Національну стратегічну асамблею

З метою консолідації, на принципах прозорості

Кабінет міністрів України створив при уряді Національну стратегічну асамблею. Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову № 400 прийнято на засіданні Кабміну 23 квітня. Асамблею створено з метою консолідації діяльності громадськості, ділових кіл, уряду й органів виконавчої влади, спрямованої на формування й сприяння реалізації довгострокової стратегії розвитку України, підвищення конкурентоспроможності національної економіки на принципах соціального партнерства, відкритості й прозорості.

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