Опозиційний блок проведе таємний з'їзд - ЗМІ

Про це повідомило джерело в Опозиційному блоку, передає "Українська правда".

За словами співрозмовника, з'їзд спочатку повинен був проходити на вулиці Волоській, де розташований офіс Опоблоку, однак в останній момент його перенесли на Мечникова. З'їзд має відбутися у закритому режимі.

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За словами співрозмовника, напередодні з'їзду депутатам, які входять до фракції, але не є членами партії, розсилали спеціальні форми для вступу в Опозиційний блок.

На підтвердження своїх слів співрозмовник переслав тексти повідомлень, які розсилалися.

Водночас прес-секретар Опозиційного блоку Людмила Ковалевська не підтвердила інформацію про з'їзд.