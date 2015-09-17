Козаченко назвала кількість люстрованих чиновників

Про це в ефірі hromadske.tv заявила голова департаменту Міністерства юстиції з люстрації Тетяна Козаченко.

«В Україні нема такої статистики, скільки людей попадає під заборони. Я можу говорити тільки тоді, коли до людини повинен застосовуватись закон, але вона не хоче йти за власним бажанням і знаходиться на державній службі, не звільнилася до цього. І тоді вона звільняється на підставі закону. І саме тоді цю особу вносять до єдиного реєстру застосування заборон. Таких осіб зараз в реєстрі близько 700», - розповіла Козаченко.

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Закон про очищення влади передбачає люстрацію громадян, які займали державні посади за часів президентства Віктора Януковича. Законом в тому числі, обмежується право для високопоставлених чиновників режиму Януковича обіймати посади в органах державної влади на 10 років, для інших - п'ять.

Як повідомляв УНІАн раніше, міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що на місцевому рівні відбувається саботаж люстрації. Міністр закликав громадських активістів та журналістів сигналізувати до Громадської люстраційної ради при Мін’юсті про факти ігнорування автоматичної люстрації.