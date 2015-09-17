Печерський суд у п'ятницю обере Мосійчуку запобіжний захід - нардеп

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра о 09:00 в Печерському районному суді, вул. Гайцена, 4, відбудеться суд по обранню мені міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Також Мосійчук переконаний, що справу проти нього сфабриковано через його активну позицію.

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"За сфабрикованою справою мене намагаються знову запроторити за грати. Насправді мене садять не за вигаданий хабар. Мене садять за врятованих патріотів, за відстояних АТОшників, за викриття винних в ряді гучних політичних і військових справ. За правду садять мене. За правду і вірне служіння Україні", - вважає народний депутат.

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат України Ігор Мосійчук заявляє про те, що зараз йому готуються висунути підозру про нібито отримання ним неправомірної вигоди.