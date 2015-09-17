Мосійчук заявив, що зараз його мають намір звинуватити у нібито отриманні неправомірної вигоди

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Зараз мені будуть висувати підозру у справі нібито отримання мною неправомірної вигоди. Але це лише одна стаття, за якою мене звинувачують. Решта шість статей, за якими мені висувають звинувачення, - це справи щодо протидії ментам і судам у справі звільнення мною політв'язнів", - написав Мосійчук.

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При цьому він зазначив, що обвинувачення в отриманні неправомірної вигоди було сфабриковано для прикриття справжніх мотивів політичної розправи над ним.

"Більше того, це рішення було прийнято Верховною Радою з порушенням регламенту і порядку. Це звичайне помилкове судилище", - вважає нардеп.