Мосійчук заявив, що зараз його мають намір звинуватити у нібито отриманні неправомірної вигоди
Народний депутат України Ігор Мосійчук заявляє про те, що зараз йому готуються висунути підозру про нібито отримання ним неправомірної вигоди.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
"Зараз мені будуть висувати підозру у справі нібито отримання мною неправомірної вигоди. Але це лише одна стаття, за якою мене звинувачують. Решта шість статей, за якими мені висувають звинувачення, - це справи щодо протидії ментам і судам у справі звільнення мною політв'язнів", - написав Мосійчук.
Читайте такожХто проголосував за арешт нардепа Мосійчука (поіменне голосування)
При цьому він зазначив, що обвинувачення в отриманні неправомірної вигоди було сфабриковано для прикриття справжніх мотивів політичної розправи над ним.
"Більше того, це рішення було прийнято Верховною Радою з порушенням регламенту і порядку. Це звичайне помилкове судилище", - вважає нардеп.