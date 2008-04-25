Україна готова приєднатись до формування бойових підрозділів ЄС

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що наша держава готова приєднатись до формування бойових підрозділів Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Празі на спільній прес-конференції з міністрами оборони країн Вишеградської четвірки.

«Україна висловила свою готовність взяти участь у бойових тактичних групах, якщо така участь буде дозволена», - сказав міністр.

Він зауважив, що в іншому випадку Україна готова надати допомогу, наприклад, у забезпеченні стратегічних авіаційних перевезень.