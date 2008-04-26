Семенюк: говорити про двовладдя у Фонді держмайна підстав немає

Усунута урядом від виконання повноважень голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляє, що не тримається за свою посаду, але вважає, що звільнення має відбуватися виключно через Верховну Раду України.

Про це вона заявила в прямому ефірі на телеканалі «Інтер».

«Говорити про двовладдя у Фонді держмайна підстав немає», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. За її словами, вона надала наказ працівникам ФДМУ працювати без якихось змін, оскільки на сьогодні немає жодної правової підстави для відсторонення керівництва Фонду держмайна. «У даний час є Указ Президента, який вступив в силу і опублікований у «Віснику Президента», всі розпорядження зупинені щодо кадрових призначень, і крім того, відповідно до протесту Генеральної прокуратури, зупинено розпорядження Кабінету Міністрів щодо службової перевірки», - додала вона.