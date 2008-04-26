Начальник порту «Південний» заявляє про силове захоплення підприємства

У п`ятницю ввечері було здійснене силове захоплення порту «Південний» великою групою невідомих молодих людей, у складі яких був один із колишніх керівників цього порту Володимир ВАСИЛЬЄВ.

Про це заявив журналістам начальник порту Юрій КРУК.

В ході сутички в будинку управління порту учасники захоплення, зокрема активісти проросійської організації «Единое отечество», на чолі з Валерієм КАУРОВИМ вибивали двері, вікна і зайняли кабінет начальника порту Ю.КРУКА.

Як повідомив Ю.КРУК, йому було пред`явлене рішення Ворошиловського райсуду міста Донецька, згідно з яким начальником порту признавався колишній заступник начальника порту з соціальних питань В.ВАСИЛЬЄВ, який у вересні 2007 року керував портом.

Ю.КРУК вважає, що «відбулося силове захоплення порту, оскільки рішення суду необхідно було пред`являти керівництву Мінтрансзв’язку, згідно з яким керівнику відомства належало видати наказ про призначення нового керівництва порту».

Нагадаємо, силові спроби зміни начальства в порту робилися також у вересні минулого року. Тоді керівництво концерну "Укрморпорт" призначило В.ВАСИЛЬЄВА виконуючим обов`язки начальника порту.

Ю.КРУК очолив підприємство цього місяця, ставши переможцем конкурсного відбору.