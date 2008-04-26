БЮТ оскаржує в Конституційному Суді 10 указів Ющенка

Блок Юлії Тимошенко оскаржує в Конституційному Суді Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо призначення виконуючих обов’язки голів районних та обласних адміністрацій. Про це повідомив «Українській правді» призначений урядом в. о. голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ.

"Ми оскаржуємо указ, яким Президент надав собі право призначати в.о. голів районних та обладміністрацій. Ми ставимо під сумнів усі його кадрові призначення щодо голів районів та областей, які були зроблені без подання прем’єр-міністра", - сказав політик.

Загалом, за словами А.ПОРТНОВА, за останні два тижні депутати БЮТ звернулися до КС з поданнями щодо близько 10 указів Президента та законів України, які суперечать Конституції і наділяють Президента не властивими йому повноваженнями.

Зокрема, він повідомив, що БЮТ оскаржує укази про заходи щодо забезпечення і функціонування ринку природного газу та паливно-енергетичних ресурсів, указ про заходи щодо розвитку автомобільних доріг, про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва, про заходи з впорядкування видобутку бурштину та вдосконалення гірничих відносин.

Крім того, за його словами, депутати БЮТ просять КС скасувати кілька положень закону про телекомунікації, закону про ринок фінансових послуг та закону про природні монополії, які, на думку депутатів, "не відповідають Конституції в частині кадрових призначень керівників відповідних національних комісій".

Відповідаючи на запитання, що, судячи з вищесказаного, Президент не влаштовує уряд лише в частині кадрових призначень, А.ПОРТНОВ відповів: "Нас не влаштовують кадрові призначення, але більше нас не влаштовують економічні доручення, які Президент не уповноважений давати, втручання РНБО в роботу уряду, наділення Секретаріату Президента додатковими повноваженнями і самовповноваження Президента своїми ж указами".

"Якщо Конституційний Суд визнає укази неконституційними, то це означатиме юридичну і документальну фіксацію незаконних дій Президента. І це по-різному може позначитися на подальшій кар’єрі Президента України", - додав А.ПОРТНОВ.