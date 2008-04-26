Великодньої ночі Президент побуває в храмах чотирьох конфесій (графік)

У ніч з 26 на 27 квітня Президент України візьме участь у Великодніх заходах.

О 23.00 В.ЮЩЕНКО відвідає Великоднє Богослужіння у Володимирському соборі (УПЦ КП).

В 00.10 27 квітня глава держави відвідає Богослужіння у храмі Василя Великого на Львівській площі (УГКЦ).

О 1.00 Президент буде присутній на Богослужінні в Андріївському храмі (УАПЦ).

О 2.00 В.ЮЩЕНКО відвідає Богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (УПЦ МП).

Всі заходи транслюватимуться у прямому ефірі НТКУ.