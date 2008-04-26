Великодньої ночі Президент побуває в храмах чотирьох конфесій (графік)
22:24, 26 квітня 2008Політика
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Усі заходи транслюватимуться у прямому ефірі
У ніч з 26 на 27 квітня Президент України візьме участь у Великодніх заходах.
О 23.00 В.ЮЩЕНКО відвідає Великоднє Богослужіння у Володимирському соборі (УПЦ КП).
В 00.10 27 квітня глава держави відвідає Богослужіння у храмі Василя Великого на Львівській площі (УГКЦ).
О 1.00 Президент буде присутній на Богослужінні в Андріївському храмі (УАПЦ).
О 2.00 В.ЮЩЕНКО відвідає Богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (УПЦ МП).
Всі заходи транслюватимуться у прямому ефірі НТКУ.
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