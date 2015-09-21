Порошенко: часи "бездумного пацифізму" минули

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко під час відвідин академії Сухопутних військ Збройних сил ім. гетьмана Петра Сагайдачного, передає радіо "Свобода".

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"Часи бездумного пацифізму – позаду. Попереду – постійна воєнна загроза зі Сходу, яка триматиме нас в належному тонусі", – сказав він.

Наприкінці лютого, на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Крим. А в квітні 2014 року бойові дії почались на Донбасі.