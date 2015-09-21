Генсек НАТО Столтенберг прибув в Україну з першим візитом
16:18, 21 вересня 2015Політика
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибув в Україну з дводенним візитом.
REUTERS
Це його перший візит після призначення на посаду, який здійснюється на запрошення українського президента Петра Порошенка.
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Як передає власний кореспондент УНІАН, літак бельгійських військово-повітряних сил із Столтенбергом на борту приземлився у львівському аеропорту.
У перший день візиту Столтенберг та Порошенко відкриють спільні навчання Україна-НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій "Україна-2015", які проходитимуть на Яворівському полігоні у Львівській області.
Наступного дня Столтенберг візьме участь у тематичному засідання РНБО з питань реформування сектору безпеки і оборони.
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