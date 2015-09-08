Моніторингову місію ООН щодо дотримання прав людини в Україні продовжили ще на півроку

Мандат моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з дотримання прав людини в України продовжено ще на 6 місяців.

Про це голова представництва України при ООН Юрій Сергеєв повідомив у Twitter.

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"Мандат моніторингової місії ООН щодо дотримання прав людини в Україні подовжено на наступні 6 місяців", - повідомив Сергеєв.

Допломат розповів, що сьогодні у Нью-Йорку помічник Генерального секретаря ООН Іван Шимонович представив 11-й звіт з дотримання прав людини в Україні.

За словами українського посла, "звіт Моніторингової місії ООН вкотре викриває пряму та вже неприховану участь РФ у розпалюванні кризи на Донбасі".

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Як повідомляв УНІАН, за даними експертів моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з початку конфлікту на сході України в середині квітня 2014 року загалом було вбито щонайменше 7 тис. 962 особи (в тому числі військовослужбовців Збройних сил України, цивільних осіб та членів збройних формувань) та щонайменше 17 тис. 811 отримали поранення.

Моніторингова місія ООН наголошує, що ситуація на Донбасі погіршується через потік бойовиків та зброї з Російської Федерації.