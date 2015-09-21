До України із шестиденним візитом прибув помічник генсека ООН

Про це повідомили в неділю в нью-йоркському офісі Управління верховного комісара ООН з прав людини, передає ТАСС.

"Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович почав шестиденний візит в Україну, у ході якого він відвідає Київ і регіони на сході країни", - сказав прес-аташе Андре-Мішель Эссонгу.

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За його словами, поїздка "дасть можливість оцінити ситуацію з правами людини в Україні перед інтерактивним діалогом з цієї теми, який пройде 29 вересня в Раді ООН з прав людини в Женеві.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко у рамках візиту до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН 27 вересня виступить на саміті сталого розвитку, а 29 вересня - на пленарних дебатах.