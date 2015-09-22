Порошенко планує провести референдум щодо членства України в НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Євроатлантичний вибір з перспективою членства в НАТО отримує, і це надзвичайно важливо, зростаючу підтримку в українському суспільстві. Два роки тому курс на євроатлантичну інтеграцію підтримували, шановний пане генеральний секретар, 16% українців. Рік тому ця цифра стрімко наближалася до 50%. Зараз кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%. Це значить, що український народ підтримує євроатлантичний вибір", - сказав Порошенко.

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"І коли ми створимо всі умови через реформування країни для відповідності України критеріям для членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму, і таким чином буде зафіксована воля українського народу", - зазначив президент.