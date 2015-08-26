Столтенберг обговорить з владою Грузії питання інтеграції країни до НАТО

Про це повідомляє ТАСС.

"Столтенберг у Тбілісі розгляне повний спектр питань, пов'язаних з інтеграцією Грузії до НАТО і запланованими в цьому напрямку кроками, а також процес підготовки до Варшавського саміту НАТО", - йдеться в заяві МЗС Грузії.

У прес-службі НАТО уточнили, що Столтенберг зустрінеться з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Іраклія Гарібашвілі, спікером парламенту Давидом Усупашвілі, главою МЗС Тамарою Беручашвілі і міністром оборони Тіною Хідашелі.

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Також генсек Альянсу братиме участь у презентації спільного центру навчання та оцінки НАТО-Грузія на території навчального центру міністерства оборони республіки у Крцанісі (околиця Тбілісі).

Як сказала Хідашелі, візит Йєнса Столтенберга і відкриття центру "має велике значення для Грузії" і дозволить "записати важливу сторінку в історію взаємовідносин і співробітництва Грузії і НАТО".