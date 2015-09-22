Кернес знову балотується в мери Харкова

Геннадій Кернес обраний в якості кандидата від партії «Відродження» на посаду міського голови Харкова, а також очолить список партії на виборах до міськради.

Відповідне рішення ухвалили делегати на XI позачерговій конференції Харківської міської організації партії «Відродження». Відповідну пропозицію вніс голова Політради партії Віталій Хомутиннік.

«Сьогодні ми закладаємо фундамент і даємо старт об'єднанню людей. Ми не змагаємося у своїй опозиційності, ми будемо змагатися в тому, хто більше зробив і зробить для міста, зробить для нашої країни. Ми об'єдналися в партію, і цілі, які ми ставимо перед собою будуть не короткострокові, а довгострокові - не дати популістам бути представленими у владі й мати вплив у Харкові. Я переконаний, що стабільність і розвиток, які є в місті та області, стали можливі завдяки одній людині, яку ми всі поважаємо, і ця людина - Геннадій Кернес. Я радий, що ми з вами в одній команді. І хочу побажати нам усім успіху, перемоги, заради відродження Харкова та всієї України», - заявив під час виступу Віталій Хомутиннік.

Він також зазначив, що в Україні немає рівних серед мерів за рівнем довіри з боку городян.

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У свою чергу Геннадій Кернес подякував присутнім за підтримку та довіру, а також висловив упевненість, що партія покаже хороший результат на місцевих виборах.

«Ми об'єдналися не сьогодні і вчора, а кілька років тому. Ми забезпечили стабільність. Ми з вами заклали фундамент для майбутнього відродження Харкова, почавши масштабні інфраструктурні проекти і програми, які будуть визначати майбутнє нашого міста на найближчі десятиліття вперед. Любити Харків – працювати для людей: і це наш девіз був, є і буде. Я підтримую політичну партію «Відродження», і думаю, ми разом з вами покажемо хороший результат в ході місцевих виборів», - заявив під час виступу Геннадій Кернес.

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Також на конференції представили кандидатів у депутати Харківської міської ради від Харківської міської організації Партії «Відродження».