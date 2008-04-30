Чи погодиться БЮТ обміняти Закон про Кабмін на Фонд держмайна?
Це не питання Ющенка, це питання коаліції
Народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ксенія ЛЯПІНА вважає, що коаліція може проголосувати за зміну голови Фонду державного майна України після прийняття змін до закону про Кабінет Міністрів України.
Про це вона заявила у вівторок в інтерв’ю Радіо "Свобода".
"Спочатку потрібно проголосувати дружно разом коаліційною командою зміни до закону про Кабмін. І, власне, тоді ми спільно в законний спосіб проголосуємо зміни щодо керівництва Фонду. І це дозволить в законний спосіб нормально проводити приватизацію", – сказала К.ЛЯПІНА.
Вона додала, що "це не питання навіть просто позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА, це питання коаліційної угоди".
Представники ж БЮТ заявляють, що уряд не йтиме на компроміси у питанні Фонду держмайна, передає «Українська правда».
Так, народний депутат Геннадій ЗАДИРКО від фракції БЮТ в інтерв’ю Радіо «Свобода» сказав: "Майже чотири місяці ми йшли назустріч, але назустріч жодного кроку не зробив ні Президент, ні Секретаріат Президента".