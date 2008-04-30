Пам’ятник жертвам ОУН-УПА в Луганську розколе Україну

Намір спорудити в Луганську пам’ятник «Жертвам ОУН-УПА» спрямований на розкол України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Луганської обласної організації ВО «Свобода» з приводу рішення Луганської міської ради “про вивчення питання стосовно спорудження пам’ятника «Жертвам ОУН-УПА».

Автори заяви вважають, що “Луганська міська рада, погоджуючись залишити камінь розбрату в центрі міста, фактично бере участь у політичних іграх однієї партії – Партії регіонів, яка у пошуках дешевого піару продовжує спекулювати на історичному минулому та протистоянні Сходу та Заходу України».

“Поява у Луганську так званого пам’ятника «Жертвам ОУН-УПА» викличе обурення у всієї України та буде сприяти створенню негативного іміджу регіону, оскільки розмови про якісь примарні жертви українського підпілля у Луганській області є нічим іншим, як пропагандою, направленою на формування образу ворога у свідомості громадян”, - підкреслюється в заяві.

Луганська обласна організація ВО «Свобода» закликала голову Луганської обласної ради Валерія ГОЛЕНКА, мера Луганська Сергія КРАВЧЕНКА, депутатів обласної та міської рад, громадськість, справжніх патріотів країни, не допустити спорудження «пам’ятника розбрату», який “принижує пам’ять сотень українців, що загинули у боротьбі за волю України”.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня в одному з центральних скверів Луганська - імені Молодої гвардії - за ініціативи громадської організації “Молода гвардія” було урочисто відкрито камінь з табличкою з написом: ”На этом месте будет установлен памятник жертвам ОУН-УПА».

З протестом проти встановлення такого пам’ятника на церемонію прийшла група представників ВО “Свобода”, однак представники Партії регіонів не допустили учасників акції протесту до скверу.

25 квітня Луганська міська рада на черговій сесії вирішила створити комісію для вивчення питання встановлення у місті пам’ятника “Жертвам ОУН-УПА”. Також було прийнято рішення до спорудження пам’ятника залишити сквері імені Молодої Гвардії встановлений камінь.

Доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, дослідниця голодоморів в Україні Ірина МАГРИЦЬКА в інтерв’ю УНІАН сказала, що “закладення каменю є черговою спробою переписати історію, бо Луганщина ніякого відношення до ОУН-УПА немає”.