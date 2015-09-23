Кабмін пропонує скасувати надбавку строковикам, які не задіяні в АТО

Про це йдеться у проекті постанови уряду № 3142 від 18 вересня 2015 року.

Уряд пропонує внести зміни до постанови ВР "Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави".

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Уряд пропонує виключити з положень вказаної постанови абзац п’ятий підпункту 6 пункту 3, в якому сказано про "встановлення на особливий період розміру грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби на рівні відповідної категорії військовослужбовців контрактної служби".

У пояснювальній записці зазначається, що за результатами розгляду цього проекту постанови на засіданні урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва прийнято рішення щодо визначення розміру грошового забезпечення на рівні військовослужбовців контрактної служби тільки тим військовослужбовцям строкової військової служби, які беруть участь в АТО.

Водночас звертається увага, що підпунктом 8 пункту 7 рішення РНБО від 28 серпня 2014 року, уведеного в дію указом президента України від 24 вересня 2014 року № 744, визначено завдання щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в АТО.

Також сказано, що на 2015 рік для виплат зарплат строковикам на рівні контрактників треба витратити 715 млн грн для всіх силових відомств.