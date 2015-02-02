Солдати-строковики РФ відмовляються їхати воювати до України - ЗМІ
Організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга" отримала чисельні скарги від солдатів-строковиків, яких змушують підписувати контракти, а потім відправляють до Ростовської області.
Зростання скарг було зафіксовано в кінці грудня - на початку січня. В цілому "Солдатські матері Санкт-Петербурга" отримали понад 20 звернень з Нижегородської, Ленінградської, Мурманської та Курської областей тільки за останній місяць. Про це повідомляє Коммерсантъ.
За словами солдатів, такі вимоги пояснюються тим, що військовослужбовців необхідно направити на навчання в Ростовську область, а строковиків надовго відправляти кудись не можна.
Представник Солдатських матерів Олександр Передрука повідомив, що організація звернулася в прокуратуру і Міністерство оборони.
"Раніше ми вже звернулися в прокуратуру і Міноборони, відповіді від них поки не отримано",- додав Олександр Передрук.
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Водночас у Міністерстві оборони стверджують, що жодних запитів від правозахисників не отримували. При цьому в Генштабі РФ уточнили, що перекидання армійських сил і засобів ведеться у відповідності з планами бойової підготовки військ.