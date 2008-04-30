Суд зобов’язав “Вечірній Київ” спростувати інформацію про Кличка
Дані визнали недостовірними
Шевченківський суд столиці виніс вирок за позовом Віталія Кличка до комунальної газети “Вечірній Київ” про захист честі, гідності та ділової репутації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі В.КЛИЧКА, суд визнав інформацію, надану у «Вечірньому Києві» недостовірною та зобов’язав газету спростувати її.
Прес-служба уточнює, що “газета «Вечірній Київ» друкувала брехливу інформацію щодо кандидата на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА. Суд визнав інформацію, надану у «Вечірньому Києві» недостовірною та зобов’язав газету спростувати її”.
На переконання Блоку Віталія Кличка, “ситуація із «Вечірнім Києвом» є підтвердженням того нездорового стану, у якому опинилися комунальні засоби масової інформації, коли вони замість відстоювання інтересів громади перетворилися на агітмайданчик певних політичних сил”. У Блоці Віталія Кличка також вважають “неприпустимим, коли видання, що фінансується коштом бюджету, не дотримується мінімальних журналістських стандартів”.