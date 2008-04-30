Кличко програв суд Черновецькому

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційні скарги кандидатів на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА та Володимира ШПАКОВИЧА на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник нинішнього мер столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у суді, адвокат Андрій ФЕДУР. Він нагадав, що позивачі просили суд визнати неправомірними дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що під час брифінгу 15 квітня чинний мер проводив передвиборчу агітацію, використовуючи службове становище.

За словами А.ФЕДУРА, судова колегія погодилася з висновками суду першої інстанції про відсутність доказів того, що відповідач як Київський міський голова вчиняв будь-які дії чи ухвалював рішення, спрямовані на залучення для передвиборної агітації підлеглих, приміщення, устаткування тощо. «Суд чітко вказав, що позовні вимоги в цій частині базуються лише на припущеннях позивачів», - зауважив адвокат.

«Таким чином моя позиція, що Леонід Михайлович ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як кандидат на посаду Київського міського голови не допустив жодних правопорушень, не використовував свого службового становища, вже вдруге підтвердилася судовим рішенням», - підкреслив адвокат.

«Хоча, по великому рахунку, всі подібні процеси ініціюються з однією метою – зняти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з реєстрації як кандидата на посаду міського голови і депутата Київради, позбавити його можливості брати участь у цих виборах, - зауважив А.ФЕДУР. - Мабуть, хтось має перестороги, що не виграє вибори у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, тому і використовує подібні методи».

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО звинувачує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у використанні адміністративного ресурсу у виборчій кампанії на посаду Київського міського голови. За інформацією Блоку Кличка, фактом, який змусив його звернутися до суду, стало проведення 15 квітня брифінгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у приміщенні КМДА.