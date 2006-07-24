Стан здоров`я Аріеля Шарона різко погіршився

Стан здоров`я колишнього прем`єр-міністра Ізраїлю Аріеля ШАРОНА різко погіршився, повідомляє Israeli National News.

За оцінками лікарів, стан колишнього глави ізраїльського кабінету міністрів, який перебуває в комі, стає дедалі гіршим упродовж останніх двох днів.

У А .ШАРОНА відмовили нирки, внаслідок чого в його організмі почала накопичуватися рідина.

Медики також зафіксували у пацієнта порушення в роботі головного мозку.

Зараз фахівці намагаються з`ясувати причини цих проблем і усунути їх. Сім`ї і близьким колишнього прем`єра вже повідомили про зміни в його стані.

Нагадаємо, що 4 січня А.ШАРОН переніс важкий інсульт, після чого впав у кому, з якої так і не вийшов.