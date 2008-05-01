Мороз обіцяє повернутись

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ переконаний у тому, що очолювана ним політична сила ще повернеться у Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, виступаючи на Майдані Незалежності на першотравневому мітингу.

«Я переконаний: ми повернемось і в структури Ради Верховної, і в місцеві органи влади, щоб відстоювати інтереси людей», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він додав: «Рік тому, ви пам’ятаєте, як мене шельмували у зрадництві. А хто їм (нинішній владі) зараз заважає робити обіцяне?».

Торкаючись теми виборів Київського міського голови, О.МОРОЗ висловив думку, що «Києву потрібен голова, який буде дбати про добробут людей».

Коментуючи виборчі перегони в столиці, лідер соціалістів сказав: «Ті, хто затіяв цю справу, уже жалкують про це».

На його переконання, представники СПУ, які балотуються до Київради, зможуть вирішити усі проблеми, які на сьогодні турбують киян. «Але нам потрібна ваша підтримка», - додав О.МОРОЗ, звертаючись до присутніх на Майдані, яких, за оцінками співробітників міліції, не більше 500 осіб.

Водночас, як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, на Європейській площі, де представники КПУ проводять свій мітинг з нагоди 1 травня, перебуває не більше трьох тисяч прихильників цієї політичної сили.

Будь-яких порушень правопорядку у центрі Києва не зафіксовано.