Катеринчук зарахував 38% киян у свій резерв

Кандидат на посаду Київського міського голови Микола КАТЕРИНЧУК переконаний, що шансів стати мером Києва у нього не менше, а навіть більше, ніж у будь-кого з лідерів виборчих перегонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.КАТЕРИНЧУКА, про це він заявляв під час зустрічей з виборцями Оболонського району Києва 1 та 2 травня.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, „це політики і політологи переконують, що у мене немає шансів стати мером Києва. Я і моя команда впевнені: у нас є все необхідне для перемоги”.

„Соціологи переконують, що за чинного мера Києва готові проголосувати 25% киян і вважають єдиною альтернативою йому Віталія КЛИЧКА, якому нібито віддають голоси 20% киян. Якщо припустити, що це так насправді і є, а за кандидата від БЮТ можуть проголосувати 10% киян та 7% - за ОМЕЛЬЧЕНКА, то разом ця арифметика складає лише 62%. Решта 38% виборців в абсолютній своїй більшості не визначилися. Я вважаю цей відсоток своїм резервом і моє завдання донести до вас, шановні кияни, що найкращою альтернативою є моя команда”, - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

„Політики завжди стверджують, що вибори залежать від їхніх кабінетних рішень, кулуарних домовленостей і здатності управляти думкою виборців. Політологи і соціологи радо обслуговують політиків. Однак ми самі маємо вирішити, за кого віддати свій голос”, - наголосив він.

М.КАТЕРИНЧУК переконаний, що шансів стати мером Києва у нього не менше, а навіть більше, ніж у будь-кого з вищезгаданих претендентів. „Я стану лідером виборів і переможу ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, навіть без закону про вибори мера Києва у два тури”, - додав М.КАТЕРИНЧУК і закликав проголосувати за його блок (28-й номер у бюлетені) на виборах до Київради.