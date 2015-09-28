Порошенко рекомендує Гройсману змінити систему голосування у Раді для запобігання "кнопкодавству"

Про це йдеться у його відповіді на петицію громадян про впровадження системи для голосування з відбитком пальця, повідомляє "Українська правда".

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"Як гарант додержання Конституції України я підтримую необхідність невідкладного вирішення порушеної в електронній петиції проблеми забезпечення особистого голосування народними депутатами України", – запевнив Петро Порошенко.

При цьому він заявив, впровадження саме електронної системи з відбитком пальців "пов'язаний із необхідністю вирішення низки питань юридичного, матеріально-технічного, фінансового характеру тощо".

Петро Порошенко додав, що є й інші шляхи забезпечення персонального голосування і нагадав, що зараз у Раді перебуває ряд законопроектів про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, штрафи, а також про обов'язкове застосування сенсорної клавіші під час голосування.

У листі Володимиру Гройсману він попросив його вивчити можливість впровадження системи голосування за допомогою відбитків пальців, створити робочу групу за участі Мінфіну, Держспецзв'язку, Національної академії наук, та інших відомств.

Також він попросив спікера провести слухання на цю тему і запросити на них автора петиції Олексія Кондратьєва.