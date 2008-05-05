Блок Черновецького заявляє про загрозу зриву виборів у Києві

Співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Алла ШЛАПАК заявляє, що структура представництва політичних сил у керівництві та списках дільничних виборчих комісій створює передумови для фальсифікацій або зриву виборів 25 травня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ШЛАПАК сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, вже сформовані всі дільничні територіальні комісії, обрані голови, секретарі та їх заступники. «Найбільше голів дільничних комісій – більше 300 – знаходиться за квотами БЮТ і кандидата в мери Олександра ТУРЧИНОВА. Це без врахування «БЮТівських» «технічних» кандидатів, які теж отримали квоти… Друге місце за кількістю керівних посад в дільничних комісіях – у блоків НУ-НС і Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – більше 250 голів комісій. У Блока Кличка разом з «технічними» кандидатами – більше 70 голів комісій. У Блока Леоніда Черновецького знаходиться 113 голів комісій», - зазначила вона.

А.ШЛАПАК наголосила, що на сьогодні у деяких районах міста робота комісій ігнорується опонентами Блоку Леоніда Черновецького. «Комісії не збираються на засідання», - сказала вона. Тому, за її словами, існує загроза зриву виборів 25 травня.

Разом з тим А.ШЛАПАК висловила сподівання, що члени комісій, які також є киянами, «зацікавлені у тому, щоб вибори у Києві відбулися, і місто, нарешті, повернулося до нормального ритму життя». «Ми віримо у їхню мудрість, яка не дозволить політикам в черговий раз поставити так звану політичну доцільність та правовий нігілізм вище інтересів людей», - зазначила співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді.