Аграрний комітет ВР обрав голів підкомітетів

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув питання про створення підкомітетів та обрав голів підкомітетів.

Як повідомили УНІАН в інформаційному управлінні апарату ВР, народні депутати затвердили структуру комітету.

Зокрема, головою підкомітету з питань реформування сільського, водного та лісового господарства, виробництва та якості сільськогосподарської продукції обрано народного депутата Сергія РИЖУКА, з питань земельних відносин – народного депутата Валерія БЕВЗЕНКА, з питань розвитку переробної, харчової та рибної промисловості, виробництва та якості продуктів харчування – народного депутата Віктора БОНДАРЕНКА, з питань формування аграрного ринку, бюджетної, цінової, фінансово-кредитної, податкової, митної, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності – народного депутата Інгу ВЕРШИНІНУ, з питань соціального розвитку сільської місцевості, формування соціально-трудових відносин і реформування власності в агропромисловому комплексі, розвитку аграрної науки та освіти – народного депутата Сергія ЧМИРЯ, з питань технічної політики та матеріальних ресурсів агропромислового комплексу – народного депутата Івана СІДЕЛЬНИКА.

На засіданні також розподілено обов`язки між головою, першим заступником, заступниками і секретарем комітету та затверджено персональний склад підкомітетів.