У БЮТ кажуть, що єдиний кандидат від демсил у мери Києва таки є

Кандидат у депутати Київради від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО вважає «цинічною» заяву Блоку Леоніда Черновецького про можливий зрив виборів у Києві 25 травня.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Заява Блоку Черновецького про зрив виборів цинічна. Те, що БЮТ не допускає до роботи у дільничних виборчих комісіях своїх представників, - брехня повна”, - сказав В.БОНДАРЕНКО, додавши, що на сьогодні БЮТ список усіх своїх представників подав у територіальні виборчі комісії.

Водночас В.БОНДАРЕНКО припустив, що вибори 25 травня можуть бути зірвані. “Технічні кандидати від того блоку, який буде відчувати програш, в останній момент, коли вже треба буде рахувати голоси і організовувати роботу комісії безпосередньо на дільницях, можуть відкликати або не допустити своїх людей. Таким чином, виборча дільниця не відкривається, і буде зрив”, - сказав він.

Щодо визначення єдиного кандидата на мера Києва від демократичних сил, на переконання В.БОНДАРЕНКА, єдиним кандидатом на сьогодні є представник БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

“КЛИЧКО, КАТЕРИНЧУК і ОМЕЛЬЧЕНКО ідуть як самовисуванці, тобто вони не є представниками політичних сил. Поки що у нас є єдиний кандидат - ТУРЧИНОВ”, - сказав він.

В.БОНДАРЕНКО також вважає, що вибори мера Києва необхідно проводити у два тури.

“Президент міг би врахувати думку народу, який на першому турі визначив би двох лідерів, а далі між ними визначив би переможця. Позиція Президента відкидає думку народу і робить цей вибір вибором між політиками, а не вибором народу”, - вважає В.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Алла ШЛАПАК заявила, що структура представництва політичних сил у керівництві та списках дільничних виборчих комісій створює передумови для фальсифікацій або зриву виборів 25 травня у Києві.

А.ШЛАПАК наголосила, що на сьогодні у деяких районах міста робота комісій ігнорується опонентами Блоку Леоніда Черновецького. «Комісії не збираються на засідання», - сказала вона. Тому, за її словами, існує загроза зриву виборів 25 травня.