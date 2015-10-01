Гройсман вважає, що кількість держслужбовців має бути оптимізована

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв’ю телеканалу "Еспресо ТВ".

Гройсман висловив думку, що не повинно бути дуже великої кількості державних службовців. Він зазначив, що це має бути "оптимальна" їх кількість і при цьому держслужбовці мають бути професійні і здатні продукувати "відповідну якість життя в Україні".

"Має бути оптимальна кількість людей, які отримують нормальну заробітну плату. До яких є високі критерії оцінки їхньої діяльності, у яких є гарантії, що вони будуть працювати, віддаватись своїй справі і будуть у службі, і їм будуть виплачувати нормальну заробітну плату", - сказав Гройсман.

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Він також зауважив, що критеріїв роботи такої професійної служби має бути декілька: розвиток економіки, здатність забезпечити якісні заробітні плати та пенсії, а також йдеться про показник тривалості життя українців.

Крім того, відповідаючи на питання, чи буде після ухвалення закону про державну службу "чистка" в рядах держслужбовців, Гройсман зазначив, що "не може бути "чисток". "Ми пройшли вже декілька разів різні етапи "чисток". Приходить один міністр і починає всіх проганяти, починає набирати нових людей. Тільки вони починають розуміти, що відбувається, вже змінюють міністра і їх", - сказав спікер і додав, що важливо розділити політичні посади та посади держслужбовців, які незалежно від зміни влади, зокрема, складу Уряду здатні забезпечити професійну роботу.

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Голова Верховної Ради також нагадав, що прийняття закону про державну службу передбачено Угодою про асоціацію Україна-ЕС і є одним із законів, які формують якісну систему управління державою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Гройсман заявив, що зарплати народним депутатам треба піднімати за умови підвищення відповідальності, зокрема, введення штрафів за пропуски засідань і бійки в сесійній залі.