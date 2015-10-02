Обвинувальний акт щодо Мельничука і п'яти інших осіб передано в суд

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мельничука та п'яти інших осіб у вчиненні ними у складі озброєної банди розбійних нападів, викраденні людей, заволодінні транспортним засобом та застосуванні насильства до працівників правоохоронного органу.

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Незважаючи на відмову підозрюваного Мельничука отримувати обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, слідчими та прокурором виконано вимоги КПК щодо такого вручення, і 1 жовтня обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду для розгляду по суті.

Довідка УНІАН. 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону "Айдар", - створення злочинної організації.

У Генпрокурорі раніше заявляли, що Мельничук причетний до скоєння протиправних дій не в зоні бойових дій.