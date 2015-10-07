Клімкін пропонує вже зараз починати підготовку до виборів в окремих районах Донбасу

Про це він заявив на засіданні парламенту у середу, передає кореспондент УНІАН.

«Починати обговорення можливих умов проведення виборів, включаючи те, що нам критично потрібно - право на голосування тимчасово переміщених осіб і право бути обраним, саму дискусію як таку, зокрема із залученням ОБСЄ, і на основі стандартів ОБСЄ можна починати зараз», - зазначив міністр.

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Клімкін наголосив, що “проводити вибори і визначати умови цих виборів, в тому числі законодавчо, ми можемо тільки тоді, коли будемо впевнені, що умови для цих виборів саме на особливих територіях, які зараз окуповані, вони однозначно є”.