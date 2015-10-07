Клімкін пропонує вже зараз починати підготовку до виборів в окремих районах Донбасу
11:42, 07 жовтня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що вже зараз можна починати підготовку до виборів в окремих районах Донбасу, але проводити їх лише тоді, коли для цього будуть всі необхідні умови.
На думку МЗС, до виборів на Донбасі треба готуватися вже зараз
Про це він заявив на засіданні парламенту у середу, передає кореспондент УНІАН.
«Починати обговорення можливих умов проведення виборів, включаючи те, що нам критично потрібно - право на голосування тимчасово переміщених осіб і право бути обраним, саму дискусію як таку, зокрема із залученням ОБСЄ, і на основі стандартів ОБСЄ можна починати зараз», - зазначив міністр.
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Клімкін наголосив, що “проводити вибори і визначати умови цих виборів, в тому числі законодавчо, ми можемо тільки тоді, коли будемо впевнені, що умови для цих виборів саме на особливих територіях, які зараз окуповані, вони однозначно є”.
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