ОБСЄ продовжує фіксувати наявність важкого озброєння на окупованих територіях Донбасу

Про це йдеться у звіті місії за 5 жовтня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії знову зафіксували розміщення важкого озброєння у порушення визначених Мінськими угодами місць для його відведення.

"Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії помітив зосередження важкого озброєння на підконтрольних "ДНР" територіях. Безпілотник зафіксував 22 основних бойових танків в районі села Сонцеве (59 км на північний схід від Маріуполя), три танки в районі Мічуриного (56 км на північний схід від Маріуполя), дві 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" в районі на північ від Староласпи (60 км на північний схід від Маріуполя) та два танки та іншої військової техніки в районі Комсомольського (73 км на північний схід від Маріуполя)", - наголошується у повідомленні.

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Також на контрольованих урядом України територіях місія поруч з лінією зіткнення у різних місцях біля Новотошківського помітила один нерухомий танк Т-64 та одну бойову машину піхоти БМП-2, яка була обладнана 120-мм протитанковим керованим ракетним комплексом 9К111 "Фагот".

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Спостерігачі ОБСЄ також спостерігали за присутністю та переміщенням озброєння та військової техніки поза межами відповідної лінії для їх відведення. На підконтрольних бойовикам "ЛНР" територіях місія помітила 12 нерухомих 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" в районі селища Врубівський (22 км на південний захід від Луганська), сім 152-мм гаубиць на буксирі 2А65 "Мста-Б" на тренувальному полігоні біля села Успенка (23 км на південний захід від Луганська), три танки Т-72 в районі Мирного (28 км на південний захід від Луганська) та три танки Т-64 на тренувальному полігоні в Круглику (31 км на південний захід від Луганська).

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Як повідомляв УНІАН, днем раніше в ОБСЄ повідомили про зосередження важкого озброєння бойовиків на Маріупольському напрямку.