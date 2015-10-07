МЗС анонсував підписання нових угод з Євроюстом та Європолом

Про це повідомив директор Департаменту Євросоюзу Міністерства закордонних справ (МЗС) Всеволод Ченцов. Він повідомив про напрямки безвізового діалогу з Євросоюзом, які деколи залишаються без уваги. Зокрема, він звернув увагу на просування України до реформування силових структур.

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"Ми уже на фінішній прямій з укладення угоди з Євроюстом. Це також дуже важливий елемент - співпраця правоохоронних органів, зокрема по лінії Генпрокуратури. Також, найближчим часом ми плануємо укласти угоду з Європолом. У нас є стратегічна угода. Тут йдеться про угоду щодо так званого операційного співробітництва. Це вже безпосередньо співпраця у розслідуванні конкретних злочинів", - сказав Ченцов.

Він зазначив, що у цьому зв'язку українська влада у процесі підготовки Європейською комісією звіту з виконання другої фази плану дій з візової лібералізації матиме змогу надавати європейській стороні додаткову інформацію про стан справ щодо реформування.

"І в процесі просування з інших питань - чи це запровадження нового виду паспорта громадянина у формі картки, чи удосконалення в сфері інтегрованого управління кордоном, ми маємо можливість надавати постійно в режимі он-лайн, фатично, цю інформацію на розгляд Європейської комісії. І таким чином, цей звіт буде максимально адаптований до реальних умов", - сказав представник МЗС.