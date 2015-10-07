Уряд зобов'язав до кінця жовтня виконати необхідні завдання з візової лібералізації з ЄС

Про це повідомив директор Департаменту Євросоюзу Міністерства закордонних справ (МЗС) Всеволод Ченцов. Він нагадав, що Європейська комісія повинна представити звіт щодо виконання Україною другої фази плану дій щодо візової лібералізації на основі окремих доповідей експертів, який буде найближчим часом узагальнений і представлений на розгляд української сторони. "Ми зможемо зробити остаточні висновки, що нам ще потрібно зробити до кінця цього року", - наголосив Ченцов.

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У цьому зв’язку він відзначив, що українська влада намагається працювати на випередження. За його словами, говорячи про законопроекти, які повинна прийняти Верховна Рада, “ми вважаємо, що якщо не 100%, то переважна більшість завдань буде закрито в сфері законодавчій, нормотворчій”.

"Що стосується роботи уряду, Ради національної безпеки і оборони - буквально вчора відбулася нарада під головуванням прем’єр-міністра. Близько 20 завдань було сформульовано для виконання органами державної влади, причому встановленні дуже жорсткі терміни. Переважна більшість має бути виконана протягом жовтня", - сказав Ченцов.

Представник МЗС розповів, що окрема роль відводиться боротьбі із злочинністю, координації цієї діяльності і підготовки відповідного плану заходів. Цим питанням займається РНБО.

Він відзначив сподівання, що у цьому напрямку робота буде активізована, у тому числі за сприяння місії ЄС з підтримки реформ у секторі цивільної безпеки. Також він сказав, що зараз з ЄС опрацьовується питання суттєвого розширення мандату цієї місії.

Всеволод Ченцов нагадав, що МЗС виступає координатором роботи з виконання необхідних критеріїв з візової лібералізації. Він сказав, що зазначені завдання уряду стосуються усіх чотирьох блоків в рамках виконання плану заходів з візової лібералізації, до яких зокрема відноситься проблематика біженців та інтегроване управління кордоном.

"З нашого боку немає жодних коректив щодо можливих термінів запровадження безвізового режиму. У нас є часова прив'язка щодо звіту Європейської Комісії - це до кінця цього року. Тут ніяких змін немає, і відповідно, ми розраховуємо, що у 2016 році, і ми будемо робити все можливе, щоби цей період був максимально коротким - тобто ухвалення рішень відповідно Європейською Радою і Європейським паралментом з тим, щоби громадяни України могли подорожувати без віз вже на поччтку 2016 року", - наголосив Всеволод Ченцов.