Олійник: Якщо "Відродження" в Дніпропетровську не зареєструють, вибори будуть зірвані

У разі якщо міська територіальна комісія Дніпропетровська не виконає рішення суду і не зареєструє список кандидатів від «Відродження» до міської ради та Анатолія Крупського кандидатом у мери, протести в місті будуть продовжуватися, а весь виборчий процес в Дніпропетровську опиниться під загрозою зриву.

Про це під час презентації досягнень «Відродження» заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА, кандидат від партії «Відродження» до обласної ради Святослав Олійник.

За його словами, причиною для відмови в реєстрації міської організації «Відродження» та Крупського стало дріб'язкове бажання певних політичних сил позбутися конкурента.

«Я доклав максимум зусиль, щоб проблема була вирішена правовим шляхом. Я звернувся до представників всіх політичних сил у виборчкомі: до партії «Самопоміч», до партії «Народний фронт», до партії БПП, я навіть звернувся до «Опозиційного блоку» і попросив не відкочувати нашу країну в минуле, не топтати виборчий процес і не ганьбити державу», - заявив Олійник.

Заступник губернатора Дніпропетровщини розповів, що засідання комісії, де має бути розглянуто питання про виконання рішень суду щодо реєстрації списку міської організації «Відродження» та кандидата на посаду мера Крупського, відбудеться сьогодні в 17:00.

«Я сподіваюся на позитивне рішення комісії, тому що в діалозі з усіма політичними партіями почув досить продуктивні відповіді. Сподіваюся, вони не будуть дискредитувати свої політичні сили і виконають рішення двох судових інстанцій», - сказав Олійник.

Він також зазначив, що якщо виборчком відмовиться виконати постанови судів, акції протесту будуть тривати до кінця виборів.

«Можливо, тоді вибори в Дніпропетровську опиняться під загрозою зриву. Принаймні, ми будемо докладати до цього максимум зусиль. Тому що без такого серйозного політичного суб'єкта, як партія «Відродження», ці вибори не можна вважати легітимними», - зазначив Олійник.

«Я буду намагатися, щоб це все відбувалося мирно та без сутичок. Я дуже здивований, що після всього, що пережила наша країна, доводиться відстоювати елементарне конституційне право людей на участь у виборчому процесі. Це серйозний привід для Президента задуматися про те, що виконання норм Конституції в країні має все-таки гарантуватися», - резюмував Олійник.

Як відомо, міська виборча комісія Дніпропетровська зареєструвала кандидатом в мери прописаного в Тернополі Анатолія Крупського від партії«клона» «Всеукраїнське об'єднання "Відродження України"», при цьому відмовивши в реєстрації Анатолію Крупському з партії «Відродження».

Пізніше Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову міської виборчої комісії про відмову в реєстрації Анатолія Крупського кандидатом на посаду мера міста і списку кандидатів від партії «Відродження» на виборах до міської ради.

Крім того, Дніпропетровський апеляційний суд також визнав незаконною цю постанову виборчкому.

Також Дніпропетровський обласний виборчком зареєстрував кандидата-«дублера» Володимира Куцина від партії«клона» «Відродження України», який також прописаний в Тернополі і ніколи не жив у Дніпропетровську. Лідером списку партії «Відродження» у Дніпропетровській області є Володимир Семенович Куцин.