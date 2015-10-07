У МЗС допускають можливість чергової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця року

Директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв допускає можливість проведення чергової зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії до кінця року.

Про це він сказав в ефірі Hromadske.tv.

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"Було в Парижі обговорено можливість, що по-перше, лідери завжди можуть поговорити по телефону, це може статися у будь-який час за потреби. Була попередня домовленість про те, що міністри закордонних справ можуть оцінити виконання домовленостей і просування по повній імплементації "Мінська" у листопаді місяці, і можливо до кінця року можуть іще раз зустрітися лідери "нормандського формату", - повідомив Макеєв.