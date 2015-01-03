Учасники «нормандського формату» найближчими днями відновлять переговори по Донбасу

Міністри закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» переговорів про врегулювання на сході України домовилися знову зосередитися на цьому форматі найближчими днями, повідомило у п’ятницю МЗС Франції, передає Радіо Свобода.

Як йдеться у повідомленні, голови МЗС Франції, України, Росії і Німеччини в телефонній розмові цього дня обговорили, як запустити в дію Мінські домовленості, підписані у вересні минулого року.

Сторони наголосили на важливості якнайшвидшої нової зустрічі контактної групи, щоб обговорити найважливіші невиконані моменти домовленостей, повідомили в Парижі за результатами розмови міністра Лорана Фаб’юса з колегами.

Про домовленість міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і Франції Лорана Фаб’юса про нову зустріч контактної групи для обговорення шляхів припинення конфлікту на Донбасі в перебігу згаданої розмови повідомляли у п’ятницю і в МЗС Німеччини й Росії.

Крім того, заявили в Москві, «також обговорювався графік подальших консультацій у «нормандському форматі» на різних рівнях».

А в Києві міністр Павло Клімкін повідомив у твітері, що сторони цієї розмови в «нормандському форматі» – у складі представників України, Росії, Німеччини і Франції – «готують Астану», тобто плановану на середину місяця зустріч керівників чотирьох країн у столиці Казахстану на тему врегулювання на сході України.

Читайте такожМЗС: бойовики намагаються зірвати мирний план на Донбасі

24 грудня в Мінську відбулася чергова зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На цих переговорах у Мінську сторони змогли домовитися тільки про обмін полоненими.

Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції на тему врегулювання ситуації на Донбасі.

На Заході і в Україні Росію звинувачують у тому, що Москва і підтримувані нею сепаратисти в частині Донбасу так і не почали виконувати більшість пунктів Мінських домовленостей, під якими стоять підписи їхніх представників. Росія у відповідь твердить, що не брала на себе ніяких зобов’язань, які не виконала, а Київ має йти на прямі переговори з сепаратистами.