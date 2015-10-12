У "Свободі" заявили про обшуки у колишнього віце-прем'єр-міністра Сича та екс-нардепа Панькевича

Про це повідомляється в мікроблозі ВО "Свобода" в Twitter.

"З самого ранку йде обшук у квартирі заступника голови ВО "Свобода", екс-віце-прем'єр-міністра України А. Сича в Івано-Франківську", - йдеться в повідомленні.

Із самого ранку триває обшук в квартирі заступника Голови ВО"Свобода", екс-віце-прем'єр-міністра України Олександра Сича в Івано-Франківську — ВО Свобода (@vo_svoboda) October 12, 2015 Також обшук у помешканні заступника Голови ВО "Свобода", народного депутата України VII скликання Олега Панькевича у Бродах на Львівщині — ВО Свобода (@vo_svoboda) October 12, 2015

Крім того, за даними політсили, обшук проводиться в квартирі заступника голови ВО "Свобода", народного депутата України VII скликання Олега Панькевича в Бродах (Львівської області).

Про обшук в Олега Панькевича pic.twitter.com/0k3Az9GETP — ВО Свобода (@vo_svoboda) October 12, 2015

У вересні правоохоронці проводили обшуки у членів ВО "Свобода" Олега Гелевея, Олександра Станкова, Гліба Громова і Костянтина Василькевича.

Зазначимо також, що багато членів політсили проходять у справі про заворушення у будівлі Верховної Ради 31 серпня.