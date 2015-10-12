Саакашвілі поскандалив з мешканцями передмістя Одеси

Як повідомляє Таймер, у планах губернатора Одеської області було продемонструвати якісь документи, які нібито свідчать про те, що родичі депутатів Крижанівської сільради в останні роки отримали значні земельні ділянки — причому, на думку Саакашвілі, в найбільш ласих місцях на узбережжі.

У самій Крижанівці, за інформацією видання, стверджують, що це не зовсім так: і люди, перераховані в «переліку Саакашвілі», зовсім не всі є родичами депутатів, і ділянки, виділені їм, часто знаходяться не на узбережжі. Разом з тим, серед жителів Крижанівки є й ті, хто вважає звинувачення у корупції на адресу сільради справедливими.

Спочатку зустріч з жителями повинна була відбутися в місцевому Будинку культури. Однак до того моменту, як в селище повинен мав прибути Саакашвілі, під будівлею вже зібралися жителі села, які вельми скептично ставляться до звинувачень губернатора. Тоді зустріч перенесли на узбережжя. Однак і там не обійшлося без тих, хто дорікав Саакашвілі то в недостатній інформованості, то відвертій заангажованності та прагненні захистити інтереси окремих комерційних структур.

Зрештою, між Саакашвілі та присутніми виникла досить неприваблива перепалка, в ході якої губернатор зірвався на крик і пообіцяв пересаджати всіх, і в першу чергу — голову Крижанівської сільради Наталю Крупицю.

За підсумками поїздки в Крижанівку, Саакашвілі написав гнівний пост на своїй сторінці в Facebook. «Я прислухаюся до думки кожного жителя, але цій мафії мене не перекричати», — прокоментував підсумки поїздки губернатор. Він же опублікував відео окремих фрагментів зустрічі.