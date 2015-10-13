Україна на момент катастрофи рейсу МН17 виконувала всі рекомендації ICAO - Зубко
16:14, 13 жовтня 2015Політика
535 0
Україна на момент катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», збитого у липні 2014 року у небі над Донецькою областю ракетою «Бук-1», виконувала всі вимоги Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
REUTERS
Про це повідомив на брифінгу віце-прем'єр-міністр Україна, голова Міжвідомчої комісії з розслідування причин катастрофи Геннадій Зубко.
Читайте такожМіжнародні слідчі дійшли висновку, що МН17 збив російський "Бук" з підконтрольної бойовикам території - ЗМІ
При цьому він підкреслив, що Україна вважає катастрофу терористичним актом, який не можна було спрогнозувати.
Як повідомляв УНІАН, слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter