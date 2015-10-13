Україна на момент катастрофи рейсу МН17 виконувала всі рекомендації ICAO - Зубко

Про це повідомив на брифінгу віце-прем'єр-міністр Україна, голова Міжвідомчої комісії з розслідування причин катастрофи Геннадій Зубко.

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При цьому він підкреслив, що Україна вважає катастрофу терористичним актом, який не можна було спрогнозувати.

Як повідомляв УНІАН, слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".