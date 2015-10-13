Мельниченко заявив про наявність серйозного компромату на Порошенка

Він запевнив, що записи про Порошенка він нікому не хоче передавати, так як вважає це державною таємницею.

Інформатор дізнався у майора Мельниченка, чи має він секретну інформацію про Петра Порошенка, і він погодився в коментарі прокоментувати його нещодавні заяви.

«Треба пошкодувати. Реально пошкодувати Порошенко, тому що він укладає чергову угоду з дияволом - з Кучмою в особі Пінчука. Це означає, що позиції Порошенка м'яко кажучи дуже слабенькі. Йдуть місцеві вибори, і Порошенко вимагає медіа-підтримки. Так як усі медіа критикують Порошенко, він заручився допомогою диявола - Пінчука-Кучми, і вони надають свою допомогу. І таким чином, щоб їх повністю відбілити в цій справі. Але я нічому не здивуюся. Я знаю, хто такий Порошенко», – прокоментував Мельниченко стосунки Порошенка і Пінчука-Кучми.

«У мене є не одна розмова між Кучмою і Порошенком. У мене є не одна доповідь силовиків Кучми про Порошенка. У мене є доповідь Медведчука про Порошенка», – заявив автор «касетного скандалу».

«Я вже говорив, що якщо будуть оприлюднені ці записи, то Порошенко буде в повному лайні. Але зараз не час оприлюднити ці записи, тому що зараз це вдарить не стільки по Порошенкові, скільки по Україні. Нехай зараз позиції України трошки «устаканяться», і потім в залежності від поведінки Порошенка буду дивитися, що з записами робити», – сказав Мельниченко.

На думку Мельниченка, Порошенко підпорядковується Кучмі. Тому Порошенко буде робити те, що йому накаже Кучма.