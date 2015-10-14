ФСБ заборонила виїзд у Росію одному з лідерів української громади Москви

Про це УНІАН повідомив сам Гіржов.

"Я знаходжусь у пропускному пункті "Брянськ-Орловський". Я повертався з Києва і на цьому пропускному пункті мене зняли з потягу і потім оголосили, що ФСБ заборонила мені в’їзд до 1 вересня 2020 року. Я живу у Москві більше 20 років, залишався громадянином України, у російській столиці у мене дружина, діти", - сказав Гіржов.

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Він зазначив, що важко сказати, з чим пов’язано таке рішення, але скоріше за все з виступами на російських телеканалах на підтримку України.

"Я не приховую своїх поглядів і скрізь, де можу, активно виступаю за нашу країну", - наголосив він.