ФСБ заборонила виїзд у Росію одному з лідерів української громади Москви
09:54, 14 жовтня 2015Політика
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Федеральна служба безпеки РФ заборонила виїзд у Росію одному з лідерів української громади – відповідальному секретарю Українського конгресу Росії, співголові регіональної громадської організації "Українці Москви" Віктору Гіржову.
Фотоілюстрація / inforesist.org
Про це УНІАН повідомив сам Гіржов.
"Я знаходжусь у пропускному пункті "Брянськ-Орловський". Я повертався з Києва і на цьому пропускному пункті мене зняли з потягу і потім оголосили, що ФСБ заборонила мені в’їзд до 1 вересня 2020 року. Я живу у Москві більше 20 років, залишався громадянином України, у російській столиці у мене дружина, діти", - сказав Гіржов.
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Він зазначив, що важко сказати, з чим пов’язано таке рішення, але скоріше за все з виступами на російських телеканалах на підтримку України.
"Я не приховую своїх поглядів і скрізь, де можу, активно виступаю за нашу країну", - наголосив він.
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