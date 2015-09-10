ФРН: Порошенко, Меркель, Олланд і Путін виступили за вибори на Донбасі за українським законодавством

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства Німеччини в Україні за результатами телефонної розмови федерального канцлера Ангели Меркель з президентами Франції, України та РФ Франсуа Олландом, Петром Порошенком і Володимиром Путіним.

За словами речника Федерального уряду Німеччини Штеффена Зайберта, телефонна розмова відбулася з метою обговорення стану втілення в життя Мінських домовленостей.

"Усі сторони вітали значною мірою стійке наразі дотримання припинення вогню, погодженого з чинністю від 1 вересня за посередництва Тристоронньої контактної групи, і закликали до активізації зусиль щодо подальшого поліпшення безпекової ситуації. Сюди, зокрема відноситься необмежений, безпечний доступ спостерігачів ОБСЄ до зони конфлікту, повне відведення важких озброєнь та фіналізація планованої угоди про відведення озброєнь калібром до 100 мм", - сказав Зайберт.

Крім того, за його словами, сторони були єдині в тому, що необхідно і далі працювати над поліпшенням гуманітарної ситуації в регіоні конфлікту. Відкриття українською стороною першого гуманітарного логістичного центру на лінії зіткнення було оцінено позитивно.

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"Найближчими тижнями має бути досягнута домовленість про терміни й умови місцевих виборів у постраждалих місцевостях на основі українського законодавства та стандартів ОБСЄ/БДІПЛ", - наголосив речник уряду ФРН.

Подальшому обговоренню зазначених пунктів служитиме також зустріч міністрів закордонних справ 12 вересня у Берліні.

Окрім того, співрозмовники підтвердили свою готовність зустрітися на початку жовтня у «нормандському форматі» на саміті в Парижі.