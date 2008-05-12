Яценюк не розуміє, як правляча партія може блокувати трибуну ВР

Неможливість виступу Президента у парламенті зі щорічним посланням унеможливить прийняття будь-яких інших законодавчих актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи інформацію про начебто наміри фракції БЮТ заблокувати трибуну ВР поки не буде вирішене питання щодо голови ФДМУ.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, всі проблеми в середині окремих політичних сил не повинні перекладатися в цілому на парламент.

«Є механізми врегулювання будь-яких конфліктних ситуацій… Будь-ласка, сідайте за стіл і домовляйтеся», - сказав він.

Голова ВР зазначив, що будь-яке блокування буде грати на пониження рейтингу тієї політичної сили, яка до цього вдається.

«Дуже дивно буде, коли таке блокування гіпотетично може здійснюватися правлячою партією. Неможливість послання Президента спровокує неможливість прийняття інших актів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.