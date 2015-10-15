Порошенко вважає за доцільне введення англійської як другої робочої мови поряд з українською

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час урочистого вечора «Києво-Могилянська академія в історії України. Вчора. Сьогодні. Завтра» з нагоди її 400-річчя.

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"Могилянка першою впровадила дві робочі мови - українську та англійську. І я гадаю, що було б дуже добре, якби у нас в Україні, а не тільки в Могилянці, крім української, з'явилася ще своя робоча мова. І цією мовою по праву має бути англійська", - наголосив Порошенко.