Кріль: Луценко виконує завдання БЮТ

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО виконує завдання БЮТ щодо розвалу коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

Зокрема, І.КРІЛЬ розцінює сьогоднішні заяви Ю.ЛУЦЕНКА проти представників президентської команди як свідчення того, що “він остаточно перестав бути самостійним політиком і є лише інструментом реалізації чужого сценарію по розвалу коаліції та дискредитації Президента України”.

«Насправді за такими заявами лідера «Народної самооборони» стоїть БЮТ, який протягом тривалого часу шукає все нові шляхи для розвалу коаліції. Цього разу – «чужими руками» – в середовищі своїх партнерів із блоку НУ-НС», - сказав І.КРІЛЬ.

Він зауважив, що вже тривалий час Ю.ЛУЦЕНКО та його політична сила «Народна самооборона» ситуативно підігравали провокативним ініціативам БЮТ. «Але те, що трапилося сьогодні, – це самопрезентація ЛУЦЕНКА як сателіта БЮТ», вважає І.КРІЛЬ.

На його думку, подібні заяви з боку Ю.ЛУЦЕНКА говорять ще й про спробу підвищити свій рейтинг перед виборами у столиці.

«Оскільки рейтинг політичної сили Юрія ЛУЦЕНКА в Києві знаходиться в межах соціологічної похибки, він прагне стати героєм бодай якогось скандалу, щоб привернути до себе увагу», - припускає депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що в обмін на звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України БЮТ міг би зупинити свої конституційні ініціативи.

"Найлегший варіант – зняття БАЛОГИ, ціною чого, з моєї точки зору, повинно бути досягнення угоди з БЮТ про пониження конституційних ініціатив з їхнього боку до узгодження позицій із НУ-НС”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, уряду зараз варто опікуватися не Конституцією, а ціною на м’ясо.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні в країні фактично відбувається двовладдя. “Зняття В.БАЛОГИ може вирішити це питання, і уряд займеться своїм, а політики у парламенті займуться узгодженим варіантом Конституції”, - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо цього не буде зроблено, то є інший вихід, який буде мати більш важкі наслідки для життя в Україні.

“Продовження політики поразок від Віктора Івановича БАЛОГИ, який нав’язує її команді Президенту, викличе необхідність якнайшвидших змін до Конституції, які введуть чіткий порядок і відповідальність єдиної вертикалі влади”, - додав він.

Водночас, він зауважив, що “Народна самооборона” наполягає на збереженні президентсько-парламентської форми правління в Україні.