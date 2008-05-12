Тимошенко: ”Не дочекаєтеся...”

Прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах у Київраду Юлія ТИМОШЕНКО спростовує можливість своєї відставки з посади глави уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.

«Зараз багато говорять, що ТИМОШЕНКО кине уряд, хоче піти у відставку і піти керувати Києвом. Не вірте в ці балачки», - заявила прем`єр.

При цьому лідер виборчого списку БЮТ підкреслила, що ніколи не йшла від відповідальності, знаходячись на будь-якій з державних посад. «Я не пам`ятаю жодного разу, щоб я хлопнула дверима і пішла відпочивати, або переклала на когось відповідальність, або сказала: робіть, а я потім прийду - з більшими повноваженнями. Категорично – ні. Посаду, яку ви мені доручили, я ніколи не кину до тих пір, поки ви не кинете свої бюлетені так, що ми вам станемо не потрібні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.